Caressa al Club di Sky Sport ha commentato le rivelazioni fatte nei giorni scorsi da Branchini sul futuro di Allegri alla Juve.

CARESSA – «Branchini non si è tirato indietro nel parlare di Allegri. Non è il procuratore, ma gli è molto vicino, si parlano molto, credo gli dia consigli dal punto di vista organizzativo e contrattuale e non tattico. Molti hanno interpretato che Branchini ha detto dell’addio allegri alla Juve, ma non è questo. Però quando ha detto “con questa compagine societaria non si sa mai” secondo me ha lasciato punto interrogativo. Se interpreto le parole di Branchini dico: Allegri vuole restare, non pensa di andare via, a lui ha detto che è tutto tranquilli e resta, i rapporti sono cordiali e può succedere qualsiasi cosa. Deve raggiungere questi risultati: diminuzione monte ingaggi, valorizzazione di 2-3 giocatori della Next Gen e qualificazione in Champions. Finora ci sono, però secondo me qualcosa in questi mesi da parte di società e Allegri è cambiata. Può allenare i cavalli…».

The post Caressa: «Allegri vuole restare e sta raggiungendo gli obiettivi, ma le parole di Branchini…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG