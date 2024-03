Allenamento Juve: Allegri lavora su possesso palla e sviluppo del gioco verso l’Atalanta. Il report della seduta odierna

La Juve ha svolto oggi un allenamento agli ordini di Allegri in preparazione alla partita contro l’Atalanta in programma domenica alle 18 allo Stadium. Questo il report della seduta odierna alla Continassa, la prima di questa settimana per i bianconeri.

IL REPORT – Venendo all’allenamento odierno, la squadra si è focalizzata su esercitazioni dedicate al possesso palla, su combinazioni per lo sviluppo del gioco e sulla fase di possesso palla schierati.

