Maresca: «Napoli Juve è stata arbitrata ottimamente, il Var Irrati ha dato un contributo». Le dichiarazioni

L’arbitro Maresca, ospite negli studi della Rai durante la trasmissione Domenica Sportiva, ha commentato l’operato del fischietto Mariani in Napoli Juve di domenica scorsa. Queste le sue parole.

MARESCA – «Napoli Juve è stata ottimamente arbitrata dalla squadra in campo e poi, per un episodio importante, dal contributo del Var Irrati la cui storia parla per lui, visto che arbitrato tutte finali esistenti da Var».

The post Maresca: «Napoli Juve è stata arbitrata ottimamente, il Var Irrati ha dato un contributo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG