Il giornalista Massimo Zampini, noto tifoso della Juve, col suo stile ha commentato via Twitter la vittoria dei bianconeri contro la Lazio per 3-1 e le relative polemiche.

Le porcherie di tweet e commenti letti qui, insieme al silenzio stampa (!) dei rivali dopo una partita del genere, spiegano bene come l’ossessione per la Juventus abbia distrutto ogni discorso sereno e lucido intorno al calcio in questo paese. — Massimo Zampini (@massimozampini) September 16, 2023

