Su Twitter, Massimo Zampini ha commentato così Juve Lecce.

ZAMPINI – «La brillantezza è un’altra cosa ma anche per questo è una vittoria importante. Chiesa sempre in palla, contento per Milik, bene avere rivisto Szczesny e Gatti dopo gli errori di sabato. Forza ragazzi».

The post Zampini su Juve Lecce: «La brillantezza è un’altra cosa, ma vittoria importante» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG