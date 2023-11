Zancan sicuro: «Chiesa per Spalletti è il Kvaratskhelia dell’Italia». Le parole sul ritorno del campione della Juve in Nazionale

Il giornalista Federico Zancan a Sky Sport 24 ha commentato il ritorno di Chiesa in Nazionale. Queste le parole sul campione della Juve.

ZANCAN – «Chiesa può essere importante per la Nazionale. Saranno i primi minuti con Spalletti e non so, visti il periodo in cui ha avuto problemi fisici, se farà una riflessione sul fargli giocare due partite dall’inizio. La forza della Nazionale è avere tanti giocatori affidabili, ma per caratteristiche Chiesa può essere il Kvaratskhelia di Spalletti perché salta l’uomo, crea superiorità, accelera nei momenti chiave».

The post Zancan sicuro: «Chiesa per Spalletti è il Kvaratskhelia dell’Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG