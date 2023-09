L’ex centrocampista del Milan, Nicolò Zanellato è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Serie C: attualmente è svincolato

Nuova avventura in vista per Nicolò Zanellato. L’ex centrocampista del Milan si trova attualmente tra gli svincolati dopo aver lasciato la Spal lo scorso giugno.

Come riferisce Calciomercato.com, il suo nome è finito sul taccuino del Catania, club che milita in Serie C.

The post Zanellato, un club di Serie C piomba sull’ex Milan: ecco di chi si tratta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG