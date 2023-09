Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha detto la sua da Montecarlo dopo i sorteggi dei gironi di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in collegamento da Montecarlo, Javier Zanetti si è espresso così sul girone di Champions League che dovrà affrontare l’Inter.

SUL GIRONE – «Inizia una nuova Champions. Di sicuro è un gruppo equilibrato: conosciamo le avversarie che andremo ad affrontare, in questa competizione non è mai facile. L’importante è che l’Inter stia bene e che possa preparare bene tutte le partite».

LE AMBIZIONI – «Il fatto di essere arrivati fino in fondo l’anno scorso conta, si cresce in autostima e può aiutare anche i nuovi. Cercheremo di fare una Champions da protagonisti. Difficile ripetersi, ma la voglia non manca. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ma la base dell’anno scorso c’è e questo aiuta. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo puntare in alto per andare più in là possibile. Ripetersi è sempre complicato, ma questi ragazzi hanno nella testa ancora la finale persa e vorranno fare del loro meglio anche quest’anno».

CRESCITA DOVUTA ALLA FINALE DELLO SCORSO ANNO – «In questo inizio di campionato si è vista una squadra molto tranquilla, sicura di quello che può fare. Essere arrivati in finale ci ha fatto crescere in carattere e mentalità. Questi ragazzi sono all’altezza di questa Champions. Ce la giocheremo con tutti, perché tutti hanno visto che l’Inter è una squadra forte, che merita rispetto. Lautaro? Ormai è consapevole delle sue doti e lo dimostra. Ora è anche capitano e ha una responsabilità in più. E’ un generoso, vuole aiutare tutti e in questo inizio ha fatto vedere tutto questo».

