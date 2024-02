Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha rivelato diverse curiosità e aneddoti su sé stesso.

Javier Zanetti è stato ospite al programma Stasera c’è Cattelan ed ha parlato anche di Inter: “Difficile prendere la decisione di ritirarsi? No perché se lo fai quando lo senti dentro e sai cosa vuoi fare dopo la testa è proiettata al dopo e avevo metabolizzato. Dopo tanti anni in corsa dietro al pallone era arrivato il momento del ritiro. Per me era molto importante che fosse io a decidere e ho deciso io“.

Un trasferimento in Arabia

“Non avrei accettato perché stando all’Inter ho avuto richieste di grandi club europei ma si mettono sulla bilancia altre cose rispetto al lato economico. Ci sono cose che vanno al di là di questo e per me l’Inter è stata una famiglia, questione di sentimenti”.

Steven Zhang Javier Zanetti

Su Messi

“Chi ama il calcio ama lui per il modo che ha di amare il calcio, non è costruito, la sua essenza è il calcio e si vede in ogni cosa che fa”.

Sul derby d’Italia

“Una partita importante, come tante altre, in un campionato equilibrato. Arriviamo bene entrambi a questo appuntamento. La risposta la dà il campo. Prepariamo questa partita come prepariamo le altre. Anche da calciatore, prima di queste partite dormivo. Se fai tutto quello che devi fare in settimana per queste partite sei pronto e ti manca solo di giocare la partita. Simeone era uno che non dormiva e in panchina non sta un attimo fermo. Tra poco ci incontriamo con l’Atletico in Champions. Per lui sarà una bella sorpresa, torna a San Siro per la prima volta contro l’Inter e sapendo come sente le partite avrà una grande emozione“.

L’articolo Zanetti: “Arriviamo bene alla sfida con la Juve, non sarei andato in Arabia, questione di sentimenti, l’Inter è famiglia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG