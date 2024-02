Inzaghi via dall’Inter in caso di mancato scudetto? Pronto già il sostituto! L’INCREDIBILE retroscena sul futuro della panchina

Arriva una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina dell’Inter in caso in cui Simone Inzaghi non dovesse riuscire a vincere lo scudetto quest’anno, in lotta contro la Juve. Il tecnico potrebbe salutare i nerazzurri e il sostituto sarebbe del tutto inaspettato. A parlare di tale ipotesi è il giornalista Fabio Santini ai microfoni di TV Play.

LE PAROLE – «Rinnovo di Allegri? Si sta ragionando in base ai suoi grandi risultati. Allegri ha il sogno di vincere lo Scudetto e di andarsene dalla Juve. Se il campionato dovesse vincerlo la Juve, Inzaghi salterebbe e sulla panchina dell’Inter potrebbe arrivare anche lo stesso Allegri, visto che c’è anche il suo grande amico Marotta».

