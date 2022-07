Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti non chiude la porta a Paulo Dybala ma riferisce comunque che l’attacco nerazzurro è numeroso.

In Argentina, precisamente a Buenos Aires, Javier Zanetti ha presentato un suo nuovo vino; a margine di questo evento l’ex capitano dell’Inter è stato intervistato da Bola VIP che ovviamente gli ha domandato di Paulo Dybala.



“Dybala? Come ha detto il nostro amministratore delegato, è sempre un’opportunità, perché è un giocatore libero. Però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez, abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori. Questo non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma in questo momento stiamo bene così“. il dirigente quindi non si sbilancia e ripete quanto detto da Beppe Marotta una settimana fa.

