Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ricchezza di talenti che l’Argentina offre

Intervistato da Tyc Sports, il vice presidente dell’Inter e immortale bandiera nerazzurra Javier Zanetti parla così della sua terra natìa, l’Argentina:

LE PAROLE- «Delle partite che ho visto ultimamente, un ragazzo che mi piace è Medina. È un gusto personale, non vuol dire che verrà all’Inter. In Argentina c’è tanta materia prima, giocatori che possono fare una bella carriera ce ne sono sempre. Il giocatore argentino piace sempre perché si adatta, ha personalità, sa affrontare i momenti di difficoltà e in Italia è una caratteristica a cui si presta molta attenzione»

L’articolo Zanetti fa scouting per l’Inter: «In Argentina c’è tanta materia prima» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG