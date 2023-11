L’Inter continua a portare avanti la propria idea di costruire il proprio nuovo stadio a Rozzano: c’è l’ok dalla Regione

Ieri l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha incontrato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per affrontare il tema della costruzione del nuovo stadio a Rozzano. Importanti passi avanti per i nerazzurri: è arrivato il via libera da parte della Regione. A parlarne è il Corriere della Sera.

Sul quotidiano si legge: «Per adesso si è trattato di un semplice scambio di cortesie istituzionali, ma in un prossimo futuro è previsto l’apertura di un tavolo tecnico. Per ora, la palla è tutta nelle mani del Comune di Rozzano. Ordine di scuderia: fare in fretta. Sia per recuperare il tempo passato inseguendo lo stadio in coabitazione a San Siro. Sia perché avere nella pancia delle società un progetto ben avviato di un nuovo impianto è nell’abc di ogni accorto amministratore di una squadra. Il progetto presentato a Fontana è quello che vede il nuovo stadio nerazzurro a Rozzano, in uno spazio di proprietà di Infrafin. Il 5 ottobre, il Comune di Rozzano ha approvato la variante al Piano di governo del territorio inserendo la previsione del nuovo stadio.

Oltre al nuovo impianto moderno, multifunzionale e sostenibile, ci sarà una Cittadella dello sport, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza. Ma anche un Innovation Hub, un centro medico, un parco e un museo. I tempi sembrerebbero brevissimi se paragonati a quelli dell’affaire San Siro. Non appena sarà pubblicata la variante, l’Inter potrà procedere all’acquisizione dell’area già opzionata fino al 30 aprile 2024. Sempre entro aprile, poi, i nerazzurri hanno intenzione di presentare il progetto così da ottenere l’autorizzazione per la partenza dei lavori entro un anno e mezzo. Il primo gol, dunque, è previsto per l’avvio della stagione sportiva 2028/2029».

