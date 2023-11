L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, si è espresso così in merito al feeling e l’intesa col compagno d’attacco Lautaro Martinez

Protagonista della nuova puntata di DAZN Heroes, Marcus Thuram si esprime così su Lautaro Martinez, suo partner d’attacco all’Inter.

STO AIUTANDO ANCHE LAUTARO? – «Non so, non ha bisogno di qualcuno per fare gol».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

