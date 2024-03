Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti vede il traguardo Scudetto non lontanissimo ma invita comunque a restare umili.

Javier Zanetti ha parlato di Inter alla Gazzetta dello Sport a margine di un evento organizzato dalla Fundacion Pupi. “Dall’inizio della stagione pensiamo gara per gara, è vero che il vantaggio in campionato è importante ma ora pensiamo soltanto al Bologna. L’annata è ottima, inutile nasconderlo, il lavoro di Inzaghi e della squadra è molto soddisfacente, è il risultato di un progetto per rendere l’Inter competitiva, speriamo di finire nel migliore dei modi”.

Il futuro del tecnico

“Simone resta Lui si trova bene nella nostra famiglia, si è formato un bel gruppo tra staff, dirigenti e tifosi, c’è empatia e cultura del lavoro. Queste cose non si fanno dall’oggi al domani, è frutto di una programmazione”.

Sul Toro

“Sono felicissimo di ciò che sta facendo. Quando l’abbiamo preso ci aspettavamo questo giocatore: ha senso d’appartenenza ed è un punto di riferimento. Sono molto fiducioso sul suo rinnovo, siamo al lavoro col suo agente e siamo tranquilli perché anche lui vuole rimanere”.

Il ritorno degli ottavi di Champions League

“Non ho sentito Diego ma mi aspetto una partita come quella di San Siro, sappiamo che non sarà semplice”.

Sulla corsa Scudetto

“Non facciamo calcoli, ci auguriamo che arrivi al più presto. Pensiamo al nostro percorso”.

La forza dell’Inter

“Difficile fare paragoni. L’Inter diverte, i calciatori si trovano molto bene, è davvero un piacere vederli giocare. Da vicepresidente e tifoso vedo una squadra forte come quella di 14 anni fa”.

