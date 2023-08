Zanetti sentenzia: «Juve? Mi infastidisce l’atteggiamento delle persone che ci lavorano». Le parole dell’ex capitano dell’Inter

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è stato intervistato da La Nacion e ha parlato così riguardo l’ultimo screzio avuto con la Juventus in Coppa Italia.

PAROLE – «Mi sono molto arrabbiato per un episodio avvenuto contro la Juventus quando ci siamo qualificati per l’ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa. L’atteggiamento delle persone che lavorano per il club mi ha infastidito molto».

