L’ex Juve Mauricio Isla, che in Italia ha anche vestito le maglie di Udinese e Cagliari, sta per approdare in un club argentino

Come reso noto dallo stesso club con un annuncio su Twitter, Mauricio Isla, ex terzino della Juve, vestirà la maglia dell’Independiente, cominciando una nuova avventura in Argentina.

Mauricio Isla firmó su contrato con #Independiente hasta diciembre de 2024 (con cláusula de salida en diciembre de 2023) y es nuevo jugador del Rey de Copas. ¡Ahora con todo, Huaso! #TodoRojo pic.twitter.com/jFHNkLR6eK — C. A. Independiente (@Independiente) August 11, 2023

Il contratto è di un anno e mezzo, in scadenza il 31 dicembre 2024. Nel dicembre ’23, si legge, avrà la clausola risolutiva.

The post Mercato, UFFICIALE il passaggio dell’ex Juve Isla al nuovo club: ecco quale appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG