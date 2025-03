Zanetti non vuole portare solo Nico Paz all’Inter: occhi anche su un altro talento argentino

Due giovani talenti argentini potrebbero presto vestire la maglia nerazzurra, ma le trattative sono più complicate di quanto sembri.

Da decenni, l’Inter ha una connessione speciale con i calciatori argentini. Questo rapporto ha radici profonde, risalenti agli anni ‘50, quando l’attaccante Angelillo incantò i tifosi nerazzurri segnando una rete per partita. Da quel momento, i giocatori argentini hanno arricchito la squadra con il loro talento e la loro passione, facendo felici i tifosi dell’Inter. Tra i tanti che hanno indossato la maglia nerazzurra, spiccano nomi come Maschio, Passerella, Cruz, Crespo, Zanetti, Cambiasso, Veron, Samuel, Milito, Palacio, Icardi e Lautaro Martinez. La passione reciproca tra l’Inter e gli argentini sembra destinata a durare ancora, come dimostra l’ultima mossa del vicepresidente.

Il ruolo attivo di Javier Zanetti nel mercato dell’Inter

Recentemente, è stato proprio Javier Zanetti a dimostrare l’importanza di questo legame con il calcio argentino. L’ex capitano sembra aver preso in mano personalmente le trattative per portare Nico Paz in nerazzurro. Non si conosce ancora il futuro del centrocampista, ma la famiglia sembra favorevole alla proposta dell’Inter. Zanetti, infatti, continua a lavorare a stretto contatto con il padre del ragazzo, Pablo Paz, in un’operazione che potrebbe coinvolgere anche il Como e il Real Madrid, club che detiene i diritti sul giocatore.

Nuove trattative in vista per Santiago Castro e Nico Paz

Ma l’Inter non si ferma a Nico Paz. Come riporta Inter Live, Zanetti ha un occhio anche per Santiago Castro, talento del Bologna, che potrebbe essere il prossimo obiettivo per rinforzare l’attacco. Il giovane è valutato oltre 30 milioni di euro. L’Inter, grazie anche alla grande influenza di Zanetti nel calcio argentino, sta valutando di fare un’offerta concreta ma la concorrenza è forte, con altre squadre di Serie A e club di Premier League interessati a Castro. La situazione potrebbe evolvere rapidamente nei prossimi mesi.

