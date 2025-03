Occhio Inter: un’italiana tenta di rubarti il jolly

I nerazzurri potrebbero cambiare molti elementi in organico in vista della prossima stagione e non sono escluse cessioni illustri.

Matteo Darmian ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale nell’Inter di Simone Inzaghi, dimostrando di essere il classico giocatore che, pur non essendo sotto i riflettori, risponde sempre presente quando richiesto. Arrivato nel 2020 durante la pandemia, l’ex Manchester United si è adattato perfettamente al gioco di Antonio Conte, risultando un elemento cruciale per il successo del club, che in quella stagione conquistò lo Scudetto. La sua capacità di giocare sia come centrale difensivo che come esterno a tutta fascia ha arricchito la squadra nerazzurra, aggiungendo equilibrio e sostanza a un gruppo che, pur avendo grandi talenti, non può fare a meno di simili profili. Nel frattempo, si registrano indiscrezioni che vedono la possibilità che i perdano un grande talento.

Il futuro di Darmian

Darmian ha accumulato oltre 190 presenze con l’Inter, consolidandosi come un punto di riferimento anche per Inzaghi che lo apprezza per la sua versatilità e la sua capacità di sacrificarsi per il collettivo. Il suo contratto con il club è in scadenza nel 2026, ma l’esperienza di quest’anno, compresa la partecipazione al Mondiale per Club previsto per la prossima estate, potrebbe segnare un capitolo importante della sua carriera. L’arrivo probabile di nuovi rinforzi e l’esigenza di rinnovare alcuni reparti potrebbero indurre l’Inter a prendere una decisione importante su Darmian al termine di questa stagione.

Occhio alle offerte per il jolly

Come riporta Inter Live, la Fiorentina sta facendo pressione per portare Darmian in Toscana, con l’intenzione di offrire al calciatore un biennale. L’Inter, da parte sua, ha una clausola che le consente di rescindere il contratto con il difensore, pagando una penale. La carta d’identità che recita 35 anni compiuti potrebbe influenzare la decisione finale, e l’interesse della Fiorentina potrebbe essere il fattore decisivo. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi.

Leggi l’articolo completo Occhio Inter: un’italiana tenta di rubarti il jolly, su Notizie Inter.