Thuram lascia davvero l’Inter? Il sostituto potrebbe far infuriare il Napoli

La strategia dell’Inter sul mercato sembra destinata a cambiare profondamente rispetto a come la conoscevamo: l’obiettivo è trovare giocatori giovani con grande potenziale ma a prezzi contenuti. La necessità di rispettare le indicazioni di Oaktree ha reso ogni acquisto un passo strategico, ma Marotta e Ausilio non sono certo dei novizi. Un grande colpo realizzato fu l’acquisto di Marcus Thuram a parametro zero. Il suo impatto in campo ha superato ogni aspettativa, diventando un valore aggiunto per il reparto offensivo.

Thuram sotto la lente: il futuro è incerto

L’Inter ha chiaro il suo obiettivo: blindare Marcus Thuram con un rinnovo importante che lo porterebbe a guadagnare 7 milioni di euro netti a stagione, facendolo diventare uno dei giocatori più pagati della rosa. Nonostante l’intenzione di trattenere il francese, le grandi squadre europee non hanno perso interesse per lui. Il PSG, in particolare, ha mostrato un interesse concreto, così come diversi club della Premier League. Il rinnovo potrebbe essere un passo decisivo per mantenere Thuram, ma un’offerta da parte di un top club potrebbe cambiare le carte in tavola, mettendo l’Inter davanti a una scelta difficile.

Adeyemi come possibile erede di Thuram

Nel caso in cui Thuram dovesse partire, l’Inter sarebbe costretta a cercare un sostituto all’altezza. Secondo Inter Live, il profilo che piace molto è quello di Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Pur non essendo sempre titolare, Adeyemi ha mostrato il suo talento in Champions League, diventando protagonista con gol decisivi. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra non indifferente, ma che l’Inter potrebbe spendere solo in caso di addio del francese. È chiaro che al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi.

