Inter ai quarti, ma c’è un problema che preoccupa un Inzaghi molto polemico: cosa succede ora?

Dopo la vittoria contro il Feyenoord, l’Inter vola ai quarti di Champions ma non ci sono solo buone notizie dalla serata di ieri.

Dopo il successo dell’andata, l’Inter vince anche nel ritorno contro il Feyenoord, conquistando con merito l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che conferma la crescita della squadra sotto la guida di Simone Inzaghi, anche se va detto che non tutti i giocatori coinvolti ieri hanno risposto presente. In conferenza stampa, l’allenatore si presenta con il sorriso, consapevole del valore di questo risultato. Parla con orgoglio dei suoi giocatori, elogiandone l’impegno e la mentalità vincente. Ringrazia pubblicamente i tifosi ma non evita di togliersi qualche sassolino: “Dico grazie ai ragazzi, mi complimento davanti a voi perché sento pochi complimenti per loro, quindi li faccio io pubblicamente“.

Un traguardo che accende le ambizioni europee

L’approdo ai quarti di finale proietta l’Inter tra le migliori otto d’Europa, consolidandone la presenza nell’élite calcistica internazionale. Inzaghi sottolinea quanto questo risultato premi il lavoro quotidiano della squadra che non smette mai di cercare il miglioramento. La doppia vittoria contro il Feyenoord mostra una squadra matura, capace di gestire i momenti difficili e colpire con freddezza quando serve. La sensazione è che questa Inter non voglia fermarsi, pronta a sfidare chiunque pur di avvicinarsi al sogno europeo: il prossimo avversario è il Bayern Monaco.

La situazione infortuni: tra speranze e prudenza

Nonostante l’entusiasmo per la qualificazione, Inzaghi affronta anche il tema degli infortuni, aspetto che potrebbe influire sulle prossime partite. Frattesi ha accusato solo un affaticamento muscolare e quindi non desta particolari preoccupazioni per il match importantissimo di domenica contro l’Atalanta. Leggermente più delicata appare la situazione di De Vrij, che si è fermato durante il riscaldamento per un fastidio fisico. L’allenatore ha spiegato che la decisione di non schierarlo è stata presa per precauzione, con l’auspicio di riaverlo già disponibile contro la Dea. Quanto ai lungedegenti, l’allenatore ha ammesso che non ci sarà nessun altro recupero per la sfida del Gewiss: dovrebbero quindi restare ai box Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski.

Leggi l’articolo completo Inter ai quarti, ma c’è un problema che preoccupa un Inzaghi molto polemico: cosa succede ora?, su Notizie Inter.