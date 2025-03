Inter su Nico Paz: Zanetti tesse la tela ma quante possibilità ci sono di assicurarselo?

L’Inter sogna Nico Paz, ma tra clausole e trattative complesse c’è una domanda che resta: riusciranno Zanetti e Marotta a chiudere l’affare?

L’Inter guarda già al futuro, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che orbitano attorno al club nerazzurro, quello di Nico Paz risuona con sempre maggiore insistenza. Il giovane talento, attualmente sotto contratto con il Como ma che può essere ricomprato a circa 10 milioni dal Real Madrid, ha catturato l’attenzione di Simone Inzaghi, che lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo al centrocampo. Le frequenti cene tra Javier Zanetti e la famiglia Paz non passano inosservate, segnale di un interesse concreto che va oltre la semplice amicizia tra l’ex capitano interista e Pablo Paz, padre del giocatore. Il vicepresidente nerazzurro, però, sta lavorando per portare anche un altro argentino a Milano.

Il piano di Inzaghi per il nuovo centrocampo

L’idea dell’Inter non si limita a portare Nico Paz a Milano, ma a renderlo protagonista di un progetto tecnico ben preciso. Inzaghi vorrebbe cucirgli addosso un ruolo simile a quello che Luis Alberto aveva nella sua Lazio, posizionandolo come mezzala sinistra con licenza di inventare. Un’occasione che affascina il talento argentino, desideroso di giocare con continuità in una squadra competitiva. Come riporta Tuttosport, infatti, il Real Madrid, con la sua abbondanza di campioni, non può garantirgli lo spazio che l’Inter sarebbe disposta a offrirgli. Giocare in uno stadio leggendario come San Siro, con la possibilità di lottare per scudetto e Champions, potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera.

L’ostacolo che complica l’affare

Nonostante la volontà del giocatore e la spinta di Zanetti, la trattativa nasconde una complicazione non da poco. Il Real Madrid, pur potendo assecondare il desiderio di Nico Paz di trasferirsi a Milano, difficilmente rinuncerà a inserire una clausola di recompra. Un dettaglio che l’Inter, fino ad ora, non ha mai accettato nelle proprie operazioni di mercato. Questo punto critico rischia di rallentare l’affare, mettendo la società nerazzurra di fronte a una scelta: mantenere la propria linea dura o fare un’eccezione per assicurarsi uno dei talenti più promettenti in circolazione. Nel calcio moderno, dove tutto si consuma rapidamente, cedere su questo punto potrebbe rivelarsi il compromesso necessario per regalare a Inzaghi il centrocampista che sogna.

