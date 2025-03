Il futuro dello stadio di Milano è scritto: Inter e Milan pensano in gradissimo ma ci sono ancora dubbi

Inter e Milan hanno fatto il primo passo per il nuovo stadio, ma ci sono progetti, tempistiche e dettagli ancora da definire.

La giornata di ieri per l’Inter è stata importantissima: sul campo è arrivata la certezza dell’ingresso nei quarti di finale di Champions League, per via anche di un ritorno in grande stile. Inoltre, Inter e Milan hanno presentato ufficialmente la documentazione per l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti dove nascerà il nuovo impianto che accoglierà le due squadre nei prossimi decenni. Secondo la Gazzetta dello Sport, il valore complessivo dell’area, stabilito dall’Agenzia delle Entrate, ammonta a 197 milioni di euro, ma l’affare non si limita all’acquisto: la realizzazione del nuovo stadio e la rifunzionalizzazione di San Siro si prevede costeranno oltre un miliardo. Secondo le stime, i lavori potrebbero iniziare nel 2027, dopo le Olimpiadi invernali del 2026, con la conclusione fissata per il 2030. Il motivo di questa tempistica sarebbe legato alla necessità di concludere l’iter burocratico prima che scattino i vincoli legati ai 70 anni del secondo anello di San Siro.

Rifunzionalizzazione di San Siro e la sfida della progettazione

Oltre alla costruzione del nuovo stadio, il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione di San Siro, con l’intenzione di preservare una parte della Curva Sud e della tribuna arancio, situata vicino all’ex Ippodromo del Trotto. L’idea è quella di trasformare quest’area in una sorta di anfiteatro, da utilizzare per eventi e attività complementari, mantenendo viva la memoria storica del Meazza. Il piano, che potrebbe coinvolgere lo studio Populous, già noto per aver progettato il progetto della Cattedrale nel 2021, è ancora in fase di definizione.

Impianto da 70.000 posti e nuove opportunità commerciali

Il nuovo stadio sorgerà quindi affianco a dove adesso c’è San Siro, avrà una capienza di 71.500 posti, di cui 13.000 dedicati alle aree corporate e di hospitality, pensate per generare ricavi milionari annualmente. L’impianto avrà una progettazione moderna e innovativa, con il 50% delle aree circostanti destinate a spazi verdi. Questi includeranno ben 55.000 metri quadrati di parchi e aree verdi, a cui si aggiungono 72.000 metri quadrati di parcheggi sotterranei. La zona attorno al nuovo stadio diventerà un polo commerciale e urbano, con la realizzazione di sedi per i due club, un albergo, spazi commerciali e parchi pubblici per una superficie complessiva di 280.000 metri quadrati. L’obiettivo dichiarato dai due club è quello di incrementare i ricavi stagionali da stadio fino a 130 milioni di euro, una cifra che dimostra l’ambizione e la portata del progetto.

