Inter, tante buone notizie dal match di ieri: sorprende il ritorno al top di un giocatore in particolare

I nerazzurri si godono un giorno di riposo dopo la bella vittoria di ieri: stupisce soprattutto la prestazione di un calciatore.

L’Inter ha affrontato la partita contro il Feyenoord con il giusto approccio, dimostrando sicurezza e determinazione e sfruttando al meglio il vantaggio acquisito nell’andata. La squadra ha avuto il controllo dell’incontro sin dalle prime battute, senza mai dare l’impressione di lasciarsi distrarre da fattori che recentemente hanno condizionato non poco il rendimento della squadra. In questo modo, il club nerazzurro si è preparato in maniera ideale per la sfida cruciale di domenica contro l’Atalanta: big match a cui sperano di partecipare i molti giocatori infortunati.

La speranza in vista della doppia sfida ai bavaresi

Adesso l’Inter si concentra sul campionato, ci sarà tempo e modo di pensare ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il ritorno in casa, dove i nerazzurri hanno vinto 12 delle ultime 14 in questa competizione, promette di essere un banco di prova fondamentale per la squadra. La sfida, inoltre, sa di storia, visto che ricorda la celebre finale di Champions a Madrid. Nonostante le difficoltà, come gli infortuni di De Vrij e Frattesi, Inzaghi ha la serenità di chi sa di poter contare su una squadra che, seppur con qualche piccolo problema, ha dimostrato di essere pronta a combattere su più fronti.

Le prestazioni dei singoli

Il tecnico nerazzurro, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha potuto osservare con soddisfazione la crescita di Mkhitaryan, che nelle ultime settimane aveva mostrato segni di stanchezza. Non è passato inosservato nemmeno il ritorno ad altissimi livelli di Thuram, autore di un gol splendido e di alcune giocate che hanno risvegliato l’entusiasmo dei tifosi. Inzaghi può essere più che soddisfatto di come la squadra si sta preparando a sfidare l’Atalanta, anche grazie al rientro di Sommer e alle prestazioni positive di giocatori come Carlos Augusto.

