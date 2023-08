Intervistato da La Nacion in occasione dei suoi 50 anni, Javier Zanetti ha parlato così della Juventus.

PAROLE – «Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto la Juventus quando ci siamo qualificati per l’ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa. L’atteggiamento delle persone che lavorano per il club mi ha infastidito molto».

