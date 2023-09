Nicolò Zaniolo esce allo scoperto! L’ex obiettivo del calciomercato Juve ha parlato così del passaggio in Premier

Nicolò Zaniolo, a Sky Sport, ha così parlato del trasferimento all’Aston Villa. Ecco cosa ha detto l’ex obiettivo della Juve.

LE PAROLE – «È stata un’estate che non mi aspettavo, al Galatasaray mi avevano detto che ero parte del progetto, che avrei giocato la Champions League. Ma poi mi ha chiamato Monchi e mi ha detto che ci sarebbe stata questa possibilità. L’ho presa al volo perché era un’opportunità troppo grossa per me giocare in Premier League. Appena mi ha chiamato sia io che il Galatasaray abbiamo capito che era un’opportunità troppo grande e sono venuto qua».

The post Zaniolo allo scoperto! L’ex obiettivo Juve svela: «Quando mi ha chiamato la Premier…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG