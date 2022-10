La Roma va a Genova per giocare contro la Sampdoria, una sfida insidiosa che arriva dopo le fatiche europee e Mourinho si affida alla voglia di gol di Zaniolo

Nato a Genova, per il classe ’99 è una sorta di Derby contro i blucerchiati avendo anche militato per diversi anni nel settore giovanile dell’Entella. In campionato è ancora a secco e dopo un ottimo inizio di stagione, gli infortuni l’hanno un po’ frenato. Zaniolo ora vuole ritrovare la rete. Lo scrive il Corriere dello Sport.

