Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra lontano dalla Premier League: l’Aston Villa non sembra intenzionato a riscattarlo dal Galatasaray

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Nicolò Zaniolo sarà lontano dalla Premier League: l’Aston Villa, infatti, non è intenzionato a riscattare il suo cartellino ed è pronto a rispedirlo a fine stagione al Galatasaray.

Al ritorno in Turchia, l’ex Roma esprimerà il desiderio di tornare in Serie A e il suo nome può tornare in voga anche per squadre italiane che lo avevano cercato in estate come Milan e Juve.

