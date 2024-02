Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, dopo i sorteggi di Nations League, in cui affronteranno l’Italia

SORTEGGIO – «È un girone difficile, ma siamo contenti di giocare contro questi avversari. Sarà una sfida, i calciatori adorano questo tipo di partite e anche gli allenatori. Sono gare difficili, ma dobbiamo ancora giocare certe partite internazionali, quindi è meglio affrontare avversari forti. I Diavoli Rossi non vedono l’ora di giocare contro la Francia, quindi andrà bene».

SFIDARE L’ITALIA – «Ovviamente è speciale per me. Mentirei dicendo che non lo è. La mia famiglia italiana è una grande sostenitrice della Nazionale, ma sono convinto che sarà per il Belgio nei due giorni in cui giocheremo contro l’Italia. È famiglia. Ovviamente mi supportano».

IMPORTANZA DELLA COMPETIZIONE – «Certo che la prendo sul serio, possiamo vincere un premio. È una competizione completa con fase a gironi, quarti di finale e fase finale. Bella. È ufficiale ed è una sfida».

PRECEDENTI – «Io non ero lì in quel momento e non credo che ci fossero sentimenti di vendetta. Israele? La situazione l’ sta diventando speciale. Non è in mio potere fare nulla al riguardo, o determinare dove giocheremo o non giocheremo. Voglio concentrarmi sul calcio. Il resto è difficile da controllare».

