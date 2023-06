Tra i nomi accostati al Milan i chiave mercato c’è quello di Zaniolo. L’agente intervenuto a TVPLAY_CMIT ha parlato del fantasista

Tra i nomi accostati al Milan i chiave mercato c’è quello di Zaniolo. L’agente intervenuto a TVPLAY_CMIT ha parlato del fantasista:

«Siamo in arrivati in Turchia in un momento particolare. Si è ambientato subito. È un peccato non vederlo qua nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa succede. Stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte verranno valutate. È uscito di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Adesso siamo concentrati sul preliminare. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa cosa»

The post Zaniolo in Serie A, l’agente: «Questa è la squadra perfetta per lui» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG