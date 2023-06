Zaniolo Juve, possibile scambio di prestiti per arrivare all’ex romanista: ecco come convincere il Galatasaray. Le ultime

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Juventus ha intenzione di puntare con decisione su Nicolò Zaniolo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Ma da Torino non vogliono mettere sul piatto i 35 milioni richiesti dal Galatasaray per il giocatore.

Ecco quindi spuntare all’orizzonte l’idea di uno scambio di prestiti con il rientrante Weston McKennie, che non verrà riscattato dal Leeds. L’americano è fuori dai progetti di Allegri e piace al club turco.

