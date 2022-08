La diagnosi riporta una lussazione alla spalla: nessuna operazione per Nicolò Zaniolo, dopo la paura durante Roma Cremonese

In seguito agli esami svolti a Villa Stuart, l’infortunio di Nicolò Zaniolo si rivela essere una lussazione alla spalla.

Per ora non sembra esserci la necessità di un’operazione per l’attaccante giallorosso. Previste invece dalle 3 alle 4 settimane di stop.

L’articolo Zaniolo, lussazione della spalla, nessuna operazione proviene da Calcio News 24.

