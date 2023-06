Zaniolo Milan: l’ex Roma ha deciso! La priorità va a… Il giocatore, ora a Istanbul, sogna il ritorno in Italia e si proietta verso Torino

La scorsa estate era un ballottaggio tra Milan e Juventus per Nicolò Zaniolo, desideroso di giocare ancora in Italia dopo la fuga da Roma.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha dato priorità alla Juventus come prossima destinazione in caso di un eventuale suo ritorno in Serie A. L’affare potrebbe concludersi anche tra un paio di mesi.

