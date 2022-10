brutta disavventura per Zapata, fermato all’ingresso della sua banca dalla sicurezza: «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei»

Duvan Zapata è stato fermato quest’oggi all’ingresso della private banking Fideuram di Bergamo. L’attaccante dell’Atalanta, non riconosciuto, è stato fermato dalla security, che avrebbe detto: «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei, vada da un’altra parte».

A quel punto è intervenuta la banca, che si è prodigata per riportare tutto alla normalità. Come ha commentato Marco Beri, responsabile della filiale: «Zapata è un nostro cliente, ma banca e security sono due cose diverse. Quest’ultima garantisce un servizio di vigilanza in pianta stabile, sia mattina che pomeriggio, in un interspazio tra l’ingresso e la strada».

Una vicenda che ricorda la disavventura capitata a Bakayoko pochi mesi fa.

L’articolo Zapata non viene riconosciuto: disavventura per lui in banca proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG