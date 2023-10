Zapata, numeri da paura contro la Juve: è lo spauracchio della difesa di Allegri a cui ha fatto male anche allo Stadium

Zapata, nuovo attaccante del Torino, giocherà per la prima volta il derby contro la Juve da giocatore granata. E i suoi numeri fanno paura ai bianconeri.

Il colombiano, infatti, ha già segnato 6 gol alla Juve in Serie A, di cui gli ultimi due proprio allo Stadium. Con Simeone, tra l’altro, Zapata è il giocatore ad aver colpito più volte i bianconeri in campionato. Un vero e proprio spauracchio per la difesa di Allegri…

