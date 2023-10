Juve Torino, derby speciale per Bremer: da ex ha un record contro i granata. Il brasiliano lo ha raggiunto a febbraio

Bremer ha esordito in Serie A con il Torino, il 19 agosto 2018, nel match interno contro la Roma, per un totale in granata di 98 partite e 11 gol. Quella del 2020/21, con la sua ex squadra, resta la sua miglior stagione realizzativa (cinque reti).

Quello di oggi, quindi, sarà un derby speciale per il difensore che con la Juve ha raggiunto un record personale proprio contro i granata. L’unica sfida nel massimo torneo in cui il brasiliano ha sia segnato che fornito assist è proprio quella contro il Torino del febbraio scorso.

