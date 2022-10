Zapelloni: «Il Milan sta bene e sicuramneta ha avuto un calendario più complicato rispetto al Napoli». Le parole del giornalista

Umberto Zapelloni ha commentato ai microfoni del Milan Tv il momento del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Sicuramente il calendario del Milan è stato più complicato del Napoli che ha comunque dei meriti indubbi e ha giocato delle partite straordinarie, soprattutto in Europa. Il Milan è lì e i 3 punti di differenza sono nati da una partita sfortunata per il Milan: non si è vista questa differenza nel match di San Siro. C’è un Milan che sta ancora bene e che ha ripreso partite che sembravano andate come a Empoli o Verona».

