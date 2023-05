Zappacosta: «Sarebbe da folli non pensare all’Europa. Contro la Juve…». Le parole del laterale dell’Atalanta

A TMW, Davide Zappacosta si è espresso così sulla corsa Champions e le prossime sfide dell’Atalanta, una delle quali contro la Juventus.

ZAPPACOSTA – «Secondo me no, dobbiamo intanto dare continuità a quanto abbiamo fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare più punti altrimenti non riusciremo a lottare per l’Europa. Ma, ripeto, quelle davanti sono forti».

