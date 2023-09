Le parole dell’esterno destro dell’Atalanta Davide Zappacosta dopo la vittoria contro il Rakow in Europa League

Le parole di Zappacosta in Mix Zone dopo Atalanta-Rakow: alla sua centesima presenza con la maglia della Dea.

«I tifosi non mancano mai, e volevamo vincere anche per loro: siamo molto contenti di questo successo. Negli ultimi 15 metri dobbiamo lavorare meglio per trovare le combinazioni giuste. CDK? Può diventare un riferimento importante, ha dimostrato di essere fondamentale: un ragazzo abbastanza determinato. C’è molto ritmo in Europa, basta vedere il passo degli altri. Contro il Cagliari dobbiamo cercare di vincere: sarà una partita difficili e cercheremo di prepararci al meglio».

