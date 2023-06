Luciano Zauri, tecnico del Hamrun Spartans, ha detto la sua su Inter e Milan e sul mercato condotto dai due club

Con queste parole a Sky Sport 24, Luciano Zauri parla così di Inter e Milan, che hanno messo in vendita i loro talenti migliori:

LE PAROLE- «Tutti questi soldi che arriveranno mi aspetto che vengano reinvestiti sul campo con giocatori altrettanto importanti. Parlo di quelli per Sandro Tonali e anche per André Onana. Le due milanesi in campionato hanno fallito nell’ultima stagione, brava la Lazio che ha fatto un grandissimo lavoro. Sul mercato può e deve migliorare su tutti i reparti».

