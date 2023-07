Luciano Zauri, ex allenatore, ha parlato a TMW dell’arrivo di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Sampdoria. Le dichiarazioni

Luciano Zauri, ex allenatore, ha parlato a TMW dell’arrivo di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Sampdoria. Le dichiarazioni.

PAROLE – «L’arrivo di Pirlo è un segnale perché Pirlo non va dappertutto. Se ha scelto la Samp vuol dire che il progetto è ambizioso. E’ un allenatore che seppur giovane fino a questo momento ha fatto bene dappertutto. Per me alla Juventus è andato alla grande. Esonero dalla Juve? Sbagliarono, in maniera lampante. Sarri viene preso per dare un gioco alla squadra e dopo un anno va via, arriva Pirlo per cambiare e vincendo due Coppe fa probabilmente meglio di Sarri. Ma anche lui è andato via. C’è stato un problema di gestione certificato anche dal fatto che adesso hanno stravolto tutto in dirigenza. Pirlo ha allenato la Juventus meno forte degli ultimi dieci anni e nonostante ciò ha vinto due trofei».

