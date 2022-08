Simone Zaza pronto all’addio al Torino: ecco le squadre che hanno messo nel mirino l’attaccante dei granata. Nuova avventura all’estero?

Nuova esperienza in vista per Simone Zaza. L’attaccante ha un’offerta dagli Emirati Arabi ma anche due dalla Serie B, dove Parma e Bari si sarebbero proposte e restano in attesa di una risposta dal centravanti.

Sullo sfondo anche l’Espanyol, la meta preferita di Zaza ma non del Toro, che vorrebbe cederlo in prestito con opzione e non secco come invece gradirebbero gli spagnoli.

L’articolo Zaza, nuova avventura in arrivo: le possibili destinazioni proviene da Calcio News 24.

