Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni difende con forza la notizia della trattativa della Juventus per il belga.

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni aggiunge ulteriori particolare sull’offensiva della Juventus per Romelu Lukaku. “La Juve parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno. Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto (tenemos el mensaje, amigos). Ma anche questo particolare è meglio nasconderlo, altrimenti si rischia di essere accusati di tentativo di destabilizzazione. Non sarebbe una novità, almeno per il Corsport: quando scrivemmo per primi dei notevoli problemi finanziari del Gruppo Suning ci beccammo ogni genere di insulto, oltre a uno striscione lungo 50 metri davanti a San Siro”.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“La verità talvolta disturba, meglio vivere di illusioni poco pie, consenso e leccate di cuore. Giorni fa Sky UK ha diffuso la notizia dell’interessamento della Juve, noi l’abbiamo correttamente ripresa (era vera: ce l’hanno bruciata, la colpa è tutta del sottoscritto), altri hanno fatto finta di niente: è antipatica, meglio non darla. Sono cose che succedono nella stagione delle cazzate a gogo e del passaparola social: mi ha detto il cugino dell’autista del fratello del dirigente dell’Inter che Mbappé è già a Milano, ha iscritto i figli che non ha ai Salesiani. Lukaku non ama scontentare: firma con una certa frequenza accordi che poi saltano per volontà non sua. Non sappiamo se resterà all’Inter o se andrà alla Juve, i due club devono fare i conti con le risorse a disposizione (Marotta ieri è stato chiaro): hanno l’obbligo di vendere prima di acquistare, e quindi tutto è possibile. Sappiamo però che l’unico periodo dell’anno in cui il giornalista sportivo può fare una cosa sconvolgente, informare il lettore, o quantomeno provarci, è quello del calciomercato. Romelu vada dove lo porta il portafoglio“.

L’articolo Zazzaroni conferma: “La Juve parla da marzo con Ledure, Romelu vada dove lo porta il portafoglio” proviene da Notizie Inter.

