La trattativa per l’attaccante belga ormai ha tutti i contorni del tormentone estivo di mercato; si cerca una soluzione in tempi rapidi.

L’Inter sta cercando di acquistare il cartellino di Romelu Lukaku e ha offerto circa 5 milioni in più rispetto all’ultima volta ma il Chelsea chiede ancora 40 milioni. Come riporta Sky Sport la proposta dei nerazzurri ammonta a 30 milioni di euro più bonus, ancora troppo poco.

esultanza gol Romelu Lukaku

Marotta e Ausilio sperano che con la mediazione dell’attaccante stesso (che ha fatto un patto con la società) e del suo avvocato Ledure si possa trovare una quadra. I timori però che il belga possa non aspettare in eterno si fanno strada: Lukaku certamente non vuole restare al Chelsea, non è da escludere che se l’Inter non riuscisse a convincere i londinesi il belga apra ad altre destinazioni. La Juventus può pensare a lui solo in caso di cessione di Vlahovic.

L’articolo L’Inter alza l’offerta per Lukaku ma ancora non basta; nerazzurri si appellano al belga proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG