Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la stagione di Pavard con la maglia nerazzurra

Parole dure di Ivan Zazzaroni nei confronti di Pavard, difensore dell’Inter, a Pressing.

PAVARD – «Pavard non mi fa impazzire, ho detto che per 30 mln, per un giocatore che andava in scadenza, un acquisto buono però… Pavard è un buon giocatore. Niente di… Non è che Pavard è Djalma Santos, è un buon giocatore ma pagato troppo. Oggi abbiamo detto di de Vrij migliore in campo, mi ricorda quando c’era il Bologna di Baggio e la gente diceva che il meglio era Paramatti, uguale».

