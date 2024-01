La Gazzetta dello Sport ha esaltato Mkhitaryan dopo la sfida tra Fiorentina e Inter, terminata con una vittoria dei nerazzurri

La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Mkhitaryan in Inter-Fiorentina, dove è risultato tra i migliori in campo. Per la Rosea l’armeno merita un 7 in pagella.

PAGELLA MKHITARYAN – «È ovunque, fenomenale nelle letture delle traiettorie altrui. Impressiona con la qualità, è sempre al posto giusto. E nulla è casuale».

L’articolo Fiorentina Inter, la Gazzetta esalta Mkhitaryan: voto e pagella proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG