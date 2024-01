Il calciomercato Inter s’infiamma con una nuova offerta giunta in sede per il talento di un giocatore: cifre e dettagli

Una svolta inattesa coinvolge il calciomercato Inter.

La Fiorentina mostra interesse per Valentin Carboni, giovane talento di proprietà dei nerazzurri. L’agente del giocatore, Alessandro Moggi, è appena entrato negli uffici di viale della Liberazione per presentare all’Inter l’offerta della Viola, che ammonta a circa dodici milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo del classe 2005.

Ora la palla è nelle mani dell’Inter, che, nonostante aver già respinto una proposta da 14 milioni del West Ham, dovrà decidere come gestire questa nuova situazione.

