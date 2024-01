La Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Josip Brekalo, esterno croato all’Hajduk Spalato. I dettagli

La Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione in prestito di Josip Brekalo all’Hajduk Spalato. L’esterno croato fa così ritorno in patria in prestito fino al termine della stagione. Con i viola 29 presenze e un gol contro il Napoli.

COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all’ HNK Hajduk Spalato».

