Il giornalista Ivan Zazzaroni ritiene che i rossoneri possano ancora sperare di acquistare Federico Chiesa.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha provato ad immaginare quelli che possono essere i colpi degli ultimi giorni di mercato. “La Juve ha appena reintegrato McKennie, il centrocampista più dinamico a disposizione di Motta, e non escludo che possa recuperare altri “esiliati” (non si può parlare di esuberi quando il totale dei giocatori praticabili è inferiore a 25); sempre la Juve abbraccia in queste ore Nico Gonzalez e attende Koopmeiners, un altro esterno e che qualche “fuori progetto” si tolga dalle balle. Fofana completa il Milan poco prima dell’esordio dei compagni col Toro, ma deve ancora ricevere il libretto delle istruzioni. Fonseca ha appena annunciato che il mercato chiude qui, io non escludo che all’ultimo possa invece riservare la sorpresona. La butto lì: Federico Chiesa”

Federico Chiesa

Le altre

“L’Atalanta sta per mollare Koop e deve mettere a regime Retegui che con Gasperini si è allenato il minimo. Al tecnico serve anche altro, di sicuro un paio di centrocampisti. Quello che sta accadendo al Napoli è paradossale: non riesce a vendere il suo campione da 130 milioni e si ritrova senza centravanti titolare. Conte per ora abbozza: fino a quando? È vero che al momento della firma del contratto sapeva quali erano i passaggi principali della campagna acquisti, mai si sarebbe aspettato tuttavia di ritrovarsi dopo ferragosto senza un ruolo fondamentale e almeno tre alternative di livello in altre posizioni”.

