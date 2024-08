Il regista algerino è sempre più tentato dall’andare a giocare in Medio Oriente ma i rossoneri non intendono cederlo a cuor leggero.

Il mercato del Milan si appresta a vivere giornate potenzialmente decisive per la composizione della rosa che affronterà la stagione che inizia stasera. Tra i nomi che tengono banco nelle discussioni dei tifosi e degli esperti c’è quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino il cui futuro appare oggi più incerto che mai.

La volontà del giocatore

Bennacer, elemento chiave del centrocampo rossonero, sembra essere al centro di speculazioni di mercato che potrebbero portarlo lontano da Milano. Nonostante l’assenza di offerte concrete riconducibili alla Saudi Pro League, l’entourage del giocatore ha lasciato trasparire un’apertura verso eventuali proposte serie provenienti da quel campionato; ne è sicuro Tuttosport.

esultanza gol Ismael Bennacer

Gli scenari

L’algerino interessa all’Al-Qasdiah (dove potrebbe andare a giocare Paulo Dybala), così come all’Al-Hilal, club di prestigio che vanta già tra le sue fila calciatori del calibro di Neymar, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Ruben Neves. In questo panorama, il Milan rimane in attesa di un’offerta ufficiale, avendo stabilito una valutazione di Bennacer non inferiore ai 40 milioni di euro.

La situazione

Il mercato del Milan, dopo aver accolto quattro nuovi acquisti, si starebbe orientando maggiormente verso le cessioni, con Bennacer che emerge come uno dei candidati più probabili a lasciare il club. La sua partenza, tuttavia, è condizionata dalla ricezione di un’offerta adeguata agli standard economici imposti dalla dirigenza rossonera. Nel frattempo, l’algerino continua a rappresentare una pedina importante negli schemi dell’allenatore Fonseca, tanto da essere regolarmente convocato per la partita Milan-Torino, gara che dovrebbe vederlo scendere in campo dal primo minuto.

